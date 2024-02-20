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وحدات من الجيش السوري تصادر كميات من الحشيش والكبتاغون قرب الحدود الأردنية وفي البادية

20
FEBRUARY
2024
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الوطن السورية: صادرت وحدات من قوات حرس الحدود في الجيش العربي السوري كميات كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون قرب الحدود الأردنية.

 

وقالت وزارة الدفاع في بيان أمس أوردته وكالة «سانا»: «تمكنت وحدات من قوات حرس الحدود في الجيش العربي السوري من مصادرة 445 كفاً من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى 120 ألف حبة كبتاغون في البادية السورية بالقرب من الحدود الأردنية».

 

كما أحبطت الجهات المختصة عملية تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون في البادية السورية من قبل المجموعات الإرهابية.

 

والسبت الماضي، عقد في العاصمة الأردنية عمان اجتماع رباعي ‏لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات بمشاركة وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون ونظرائه الأردني مازن الفراية، والعراقي عبد الأمير الشمري واللبناني بسام مولوي، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة بما يخص مكافحة آفة المخدرات التي ‏تهدد السلم المجتمعي، كما تم بحث تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

 

وفي تصريح لـ«الوطن»، لفت الرحمون إلى أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل خلية من ضباط إدارات مكافحة المخدرات في البلدان الأربعة التي شاركت في الاجتماع وهي سورية والأردن والعراق ولبنان، بحيث يكون هناك تحرك آني في حال ورود أي معلومات.

 

وأضاف: «لا توجد دولة في العالم قادرة وحدها على حماية مجتمعاتها من دون التعاون مع دول الجوار ومن دون أن يكون هناك تبادل معلومات فيما بينها، وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع عمان الوزاري».

 

وقبل ذلك، أعلن وزير الداخلية الأردني تأسيس خلية اتصال مشتركة مع سورية والعراق ولبنان تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أم اللاحقة والتسليم والمراقبة وتتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

الوطن السورية
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