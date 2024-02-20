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رعد: العدو لن يصل إلى نتيجة

20
FEBRUARY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أكّد رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد، في احتفال تأبيني في طير دبا امس، انّ «العدو الصهيوني اليوم يكاد أن يصل إلى آخر الطريق، ومهما أُعطيت له الفرص من أولئك الذين يرعون جرائمه وإرهابه ويدعمونه ويذخّرون له ويموّلونه ويتواطؤون مع عدوانه، ويأملون بتحقيق أهدافه من أنظمتنا المنهزمة والمتساقطة التي تريد أن تسحق المقاومة في غزة لترتاح من همّها حتى تزرع الفحش في بلادنا، وتسرق ثروات أمتنا وتهبها للمستكبرين دون محاسبة من أحد، فإنّ هذا العدو لن يصل إلى نتيجة».

 

وقال: «العدو الإسرائيلي يمهّد للدخول إلى رفح، ويراهن على أن يستبيحها رغم وجود مليون و400 ألف غزاوي هناك، والعالم كله يستهول أن ترتكب المجازر حتى لا يحرجهم العدو الإسرائيلي، ولكن مع ذلك يعطونه الفرص، ولكن حتى لو دخل إلى رفح سيعود خالي الوفاض، فاشلاً لم ولن يحقق الهدف من عدوانه، والنصر آتٍ ومؤزّر، وهو مؤكّد وحتمي لنا، لأنّ ثباتنا وجهادنا وبطولات أبنائنا وشجاعتهم، أحبطت مشروعه وأوهامه وتطلّعاته، ولا بدّ أن يُذعن وينكفئ، والحساب مستمر ومتواصل معه، وهذه الحرب سجال بيننا وبين العدو الإسرائيلي، ولن نكون في حروبنا معه إلاّ المنتصرين».

الجمهورية
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