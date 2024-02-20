عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 شباط 2024

الأخبار: لُعبة واشنطن: نريد نهاية «على ذوقنا»
جبهة الجنوب: العدوّ يحاول فرض معادلات جديدة
نداء الوطن: "الخُماسية" تتحرّك مجدّداً على وقْع مخاوف ماكرون والسيسي
الغارات على الغازية تهزّ صيدا ومسيّرة "الحزب" تبلغ طبريا
اللواء: رسالة إسرائيلية حارقة على الغازية.. وضغط لإبرام اتفاقية عدم اعتداء
جلستان لمجلس الوزراء الجمعة ونهاية الشهر.. والدستوري علَّق موادَّ في الموازنة
النهار: تحرُّك متجدّد لسفراء الخماسية على نار الجنوب
الجمهورية: تصعيد إسرائيلي في العمق اللبناني
إسرائيل تكسر قواعد الإشتباك
البناء: اليمن يسقط طائرة أميركية ويحرق سفينة بريطانية… وواشنطن: التحدي الأصعب منذ الحرب العالمية/ غارات على أهداف مدنية في الغازية… والاحتلال: قصف مخازن سلاح رداً على مسيّرة استهدفت طبريا/ حزب الله: أعددنا لكل الاحتمالات وأسوأ الفرضيات وكل نقطة في الكيان في مرمى صواريخنا
l'orient le jour: Entre escalade et surenchères, les négociations sur l’avenir du Liban-Sud se précisent