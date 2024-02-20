عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 شباط 2024

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الأخبار: لُعبة واشنطن: نريد نهاية «على ذوقنا»

جبهة الجنوب: العدوّ يحاول فرض معادلات جديدة





نداء الوطن: "الخُماسية" تتحرّك مجدّداً على وقْع مخاوف ماكرون والسيسي

الغارات على الغازية تهزّ صيدا ومسيّرة "الحزب" تبلغ طبريا



اللواء: رسالة إسرائيلية حارقة على الغازية.. وضغط لإبرام اتفاقية عدم اعتداء

جلستان لمجلس الوزراء الجمعة ونهاية الشهر.. والدستوري علَّق موادَّ في الموازنة

النهار: تحرُّك متجدّد لسفراء الخماسية على نار الجنوب



الجمهورية: تصعيد إسرائيلي في العمق اللبناني

إسرائيل تكسر قواعد الإشتباك



البناء: اليمن يسقط طائرة أميركية ويحرق سفينة بريطانية… وواشنطن: التحدي الأصعب منذ الحرب العالمية‪/‬ غارات على أهداف مدنية في الغازية… والاحتلال: قصف مخازن سلاح رداً على مسيّرة استهدفت طبريا‪/‬ حزب الله: أعددنا لكل الاحتمالات وأسوأ الفرضيات وكل نقطة في الكيان في مرمى صواريخنا

l'orient le jour: Entre escalade et surenchères, les négociations sur l’avenir du Liban-Sud se précisent