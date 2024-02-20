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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 20 شباط 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر في حلف الناتو عبر مراكز دراسات عسكرية أميركية أدارت ندوات لتقييم تأثيرات حرب غزة على المشهد الدولي أن تكون خسارة أوكرانيا للحرب أمام روسيا أولى التداعيات، حيث تراجعت بصورة دراماتيكيّة شحنات الذخائر الأميركية إلى كييف لتذهب إلى تل أبيب في ظل عدم توافر مخزون كافٍ لتلبية حاجات الجبهتين. واعتبرت أن ما يجري في شرق أوكرانيا لجهة سقوط الدفاعات الأوكرانية أمام الهجمات الروسية هو بداية هجوم روسي كبير سوف يقترب من تحقيق الانتصار الكبير.


كواليس

قالت مصادر عسكرية عراقية إن النقاش في اللجنة العسكرية المشتركة العراقية الأميركية المخصّصة لجدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق قد انتقل من البحث بجدولة الانسحاب خلال ثلاث سنوات كما اقترح الجانب الأميركي إلى اعتماد سقف نهاية العام لهذا الانسحاب بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء العراقي للجنة، وحدّد فيه لها مهلة نهاية العام لإنجاز الانسحاب. ورجّحت المصادر أن تنتقل بعض القوات الأميركيّة صيفاً الى الأردن، حيث يتم توسيع القواعد الأميركية هناك لاستيعاب الجزء الرئيسيّ من القوات الموجودة في العراق.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
تخوفت جمعية تعنى بالاستهلاك والغذاء، من تفلُّت في الاسعار قبل بدء شهر رمضان وخلاله!


غمز
اكتفى مرجع بابتسامة عابرة، عندما سئل: كيف يرى الأوضاع سائرة في لبنان والمنطقة..

 

همس
لا تُخفي مصادر معلومات ما يتسرَّب عن مفاوضات تجري بين مسؤولين في دولة كبرى ومسؤولين في دولة إقليمية مناوئة لجهة التبريد، عبر جهة ثالثة!

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

علم أنّ اتصالات سياسية جرت في الساعات الاخيرة بين قوى سياسية لم توصل الى اتفاق على اسماء مرشحة جديدة لذلك اتفق على ابقاء الترشيحات القديمة على قدمها.

 

يتردد أنّ الرئيس الأسبق سعد الحريري تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس تكتل نيابي بارز تبادلا خلاله الدعوات لزيارة بيت الوسط ومنطقة عزيزة على قلب رئيس التكتل، لكن الاتصال لم ينته إلى اتفاق على أي لقاء بينهما.

 

يقال إنّ حلّ هيئة الأسواق المالية تسبب بفوضى في سوق شركات التداول في الأسواق المالية، التي صارت تعمل من دون أي رقابة، بشكل قد يعرض المستثمرين لمخاطر خسائر كبيرة.

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