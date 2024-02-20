"التقدمي": لهذا السبب فضلنا عدم الرد على الحريري

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الأنباء الكويتية: ...«فجوة» في عدم مبادرة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى زيارة «بيت الوسط»، علما انه زار الضريح وأهداه وردة، الأمر الذي ترك علامة استفهام واستنتاجات، أعقبت رد الرئيس سعد الحريري على سؤال اعلامي عن وليد جنبلاط أن «وليد جنبلاط.. هو وليد جنبلاط»، وهذا الجواب أعاد تسليط الضوء على العلاقة بين الزعيمين.

وكشف مصدر قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ «الأنباء» عن أن عدم الرد على الحريري والبيانات السابقة لـ «تيار المستقبل»، بخصوص الموظفة في وزارة التربية أمل شعبان، هو لئلا تنحو الأمور بالذهاب «اكثر من توقف الاتصالات الحاصلة راهنا وعدم انقطاعها، وان الحريري يدرك جيدا ان وليد هو من قاد ثورة من اجل دماء رفيق الحريري».

وأكد «حرص التقدمي على إبقاء الأمور ضمن الضوابط السياسية والاعلامية، باعتبار العلاقات التاريخية والنضالات الوطنية المشتركة التي حكمت تلك العلاقة، تبقى أكبر من بعض القضايا العابرة».