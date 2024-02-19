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لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية: التصعيد الاسرائيلي باستهداف المدنيين في لبنان محاولة يائسة للهروب إلى الأمام

19
FEBRUARY
2024
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عقدت لجنة متابعة لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها، اليوم الاثنين في مقر المرابطون، ناقشت خلاله الأوضاع في غزة ولبنان والمنطقة، لا سيما التصعيد الإسرائيلي المتمادي والمستمر، وآخره المجزرة التي أودت بحياة عائلة لبنانية في النبطية، وأصدرت في نهاية الإجتماع البيان التالي:
أولاً: يتوجه اللقاء بتحية الإكبار والإجلال من الشعب الفلسطيني المجاهد والصابر، الذي يستمر في صموده الأسطوري للشهر الخامس على التوالي، في مواجهة الهمجية الإسرائيلية وحرب الإبادة التي يتعرض لها على مرأى من العالم أجمع، في ظل صمت دولي فاضح ومريب.
كما يتوجه من فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وبقية قوى المحور، بأسمى آيات الفخر والاعتزاز، على تصديها البطولي للعدوانية الصهيونية، في مشهد جديد لم تألفه شعوبنا العربية والإسلامية من قبل، من الملاحم والتعاون في مختلف ساحات المواجهة، تَمثّل بوحدة الدم المقاوم في فلسطين، والدول المقاومة للعدوان الاسرائيلي، ودعم أحرار العالم.
ثانياً: يؤكد اللقاء وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، وحقه في مقاومة الإحتلال وتحرير الأرض، وبالتالي يرفض كل مخططات التهجير الهادفة إلى إنهاء قضيته العادلة والشرعية.
كما يرى اللقاء أن التصعيد الاسرائيلي باستهداف المدنيين في لبنان، هو محاولة يائسة للهروب إلى الأمام من المأزق الذي يواجهه في حربه العسكرية في غزة ولبنان، ويؤكد أن المجازر بحق المدنيين لن تبقى دون رد، كما أكد سماحة السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير.
ثالثاً: يدين اللقاء الدعم الأميركي المطلق للكيان الصهيوني في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ويعتبر الإدارة الأميركية هي المسؤولة الأولى عن المجازر التي يرتكبها جيش الإحتلال الاسرائيلي، لأنه يستمر بتزويده بكل أنواع أسلحة الإبادة الجماعية، ويصرح علناً برفضه وقف إطلاق النار، وموافقته على اجتياح رفح.
رابعاً: يتوجه اللقاء بأسمى آيات التبريك، بشهداء المقاومة في لبنان بمختلف فصائلها، كما يتوجه بالعزاء من أهالي الشهداء المدنيين، الذين سقطوا بفعل المجازر الصهيونية الغادرة في الجنوب، ويؤكد أنها لن تبقى دون رد، وستلقى العقاب المناسب.

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