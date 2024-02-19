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التوسع الاخطر في مدى الحرب!

19
FEBRUARY
2024
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في الوقائع، غارة اسرائيلية بصاروخين عصراً على معملين في بلدة الغازية القريبة من مدينة صيدا عاصمة الجنوب.
من الجانب اللبناني، لا معطيات رسمية بعد، سواء من جانب الدولة او المقاومة. اما اصحاب المعملين، فأكدا أنهما يصنِّعان الحديد والمولدات، فيما حذرت بلدية الغازية من ان يجدد العدو اعتداءات، طالبة من المواطنين عدم التوجه إلى المكان، خوفاً من استهداف الموقع مرة اخرى وافساحاً في المجال للجهات المعنية للقيام بعملها.
لكن، على مقلب العدو، سارع كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيليّ الى الإعلان بأن الطيران الاسرائيلي قصف مستودعات أسلحة، بالقرب من صيدا، موضحاً أن العملية أتت رداً على هجوم شنّه حزب الله بطائرة مسيرة على إسرائيل. أما إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجزمت باستهداف بنية تحتية تابعة لحزب الله في هجوم الغازية.
وفي انتظار المعطيات الجازمة من الجانب اللبناني، من الواضح ان عملية اليوم هي من الاخطر منذ بدء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان اثر طوفان الاقصى، وبعد الانخراط اللبناني في الحرب جنوباً. أما التداعيات، فرهنُ قرار المقاومة ومقاربتها الدقيقة لمجريات الميدان.
وفي غضون ذلك، يبقى الانشغال المحلي يدور في حلقة الفراغ الرئاسي المفرغة، والانتهاك اليومي للدستور والميثاق على مختلف المستويات. وفي هذا الاطار، يعقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً الخامسة من بعد ظهر الغد. مع التذكير بأننا سنكون مباشرة بعد الاخبار مع لقاء خاص اجرته الاوتيفي نهاراً مع الرئيس العماد ميشال عون، وتطرق فيه الى مختلف العناوين الراهنة من حرب غزة والوضع في الجنوب فضلاً عن الاستحقاقات الداخلية اللبنانية.

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