السيد: من قال أن المسافة تصنع الكرامة او أنّ العِرق او الدّين يصنع الإنسانية؟!

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته على منصة "اكس":

في موقف البرازيل ورئيسها دي سيلفا حول المجازر الاسرائيلية في غزّة فلسطين، ما يضيء الأمل بأنه لا يزال في هذا العالم زعماء وشعوب تدرك المعنى الحقيقي للإنسانية بصرف النظر عن السياسة والمصالح والعِرْق واللوْن والدِّين، واليوم بالذات، البرازيل سحبت سفيرها من إسرائيل وطردت السفير الاسرائيلي من أرضها!! بين البرازيل وغزّة مسافة تُقارِب ١١ ألف كيلومتر أي ما يعادل ١٢ ساعة طيران، وبين غزّة وأقرب بلد عربي مسافة صفر كيلومتر، وبينها وبين أبعد بلد عربي ٤ ساعات طيران… من قال أن المسافة تصنع الكرامة او أنّ العِرق او الدّين يصنع الإنسانية؟! بل وحدهم الأحرار يصنعونها، أيّاً كانوا…