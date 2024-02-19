"رفضاً لضرائب الموازنة المجحفة"... نواب يحضرون طعنا!

A + A -

شارك الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد بالاعتصام الذي نظمته رابطة مخاتير مدينة صيدا صباح اليوم امام الباحة الخارجية لسراي صيدا الحكومي، الى جانب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري والنائب الدكتور شربل مسعد، و نائب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود ، ومنسق تيار المستقبل في الجنوب مازن حشيشو ، ورئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر وعدد من مخاتير صيدا ومنطقتها والزهراني ، وذلك رفضاً لضرائب الموازنة المجحفةالتي فرضت المزيد من الاعباء المالية على المواطنين ، لا سيما تلك المتعلقة بمعاملات الاحوال الشخصية من المصادقات و القيود والوثائق الرسمية التي ينجزها المخاتير .

وأعلن النواب المعتصمون أنهم " سيقدمون طعناً بالقانون المتعلق بالاحوال الشخصية معتبرين أنه مجحف بحق المواطنين."

وكان للنائب سعد كلمة بالمناسبة حيا فيها المخاتير مثنياً على تحركهم دفاعاً عن حقوق الناس والمواطنين الذين لم يعد لديهم القدرة على تحمل المزيد من الضرائب والرسوم التي لا يقابلها أي من الخدمات الصحية أو التعليمية أو أي خدمات اخرى كالكهرباء والمياه، أو تأمين مستوى معيشي لائق بالمواطن.

واعتبر سعد أن الحكومة ومجلس النواب فرضا ضرائب إضافية دون أي مقابل، وهذا الأمر لا يؤسس لا الى استقرار ولا الى الازدهار ولا الى معالجة أزمات البلد.

كما اعتبر أننا " بلغنا وضعاً مأساوياً أمام موازنة لم تقدم حلولاً اقتصادية او اجتماعية للناس، بل عملت على تأمين موارد للدولة.

وطالب سعد الدولة بملاحقة الفاسدين الذين نهبوا أموال البلد وسرقوها ولا يزالون مستمرين في ذلك، ولم يتم توقيفهم حتى الآن ، مشيرا الى ان ذلك يعد المصائب الكبرى، بخاصة اننا نواجه تحديات، ولكن الطبقة السياسية لا تعمل على تحصين البلد لمواجهتها ، مما يضعنا أمام أوضاع صعبة لا بد لنا من مواجهتها كشعب وكقوى سياسية حية.

وجدد سعد شكره للمخاتير على هذه المبادرة ، وقال:

" نحن كنواب اعترضنا على الموازنة وسنحاول تأمين نصاب نيابي لنتمكن من تقديم الطعن بنص متماسك وقوي عنوانه الأساسي هو العدالة الاجتماعية والضريبية ، لأنه لا يجوز تأمين موارد الدولة من الأكثرية الساحقة أو 90 بالمئة من اللبنانيين الفقراء والكادحين والطبقات المنتجة بسواعدها أو بعقولها ، بينما يدفع عشرة بالمئة من الأغنياء الرسوم كالتي تدفعها الأكثرية ، رافضاً هذا الوضع غير العادل، واعداً بالاستمرار بمواجهته .