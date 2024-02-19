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فياض يشارك في معرض مصر للطاقة بنسخته السابعة

19
FEBRUARY
2024
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يشارك وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فيّاض مع أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول في فعاليات معرض مصر للطاقة بنسخته السابعة برعاية وحضور رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتّاح السّيسي ومسؤولين عالميين في قطاع الطاقة.

وقد عقد الوزير فيّاض إجتماعاتٍ عدّة على هامش المؤتمر وخاصةً مع وزير النفط والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملّا حيث جرى البحث في متابعة العمل على تنفيذ عقود مد لبنان بالغاز من مصر .

كما تطرّق الوزير فيّاض الى الموضوع نفسه مع رئيس الوزراء المصري السيّد مصطفى متبولي وحاكم المصرف المركزي حسن عبد الله بالاضافة الى طلب المساعدة المصرية مع الجانب الاميركي لتجنّب العقوبات الناتجة عن قانون قيصر.

كما يسعى الوزير فيّاض وهيئة ادارة قطاع البترول من خلال هذه المشاركة الى استشراف فرص التعاون المستقبلي في إطار دورة التراخيص الثالثة لإستكشاف الغاز في المياه اللبنانية مع الشركات العالمية وذلك على ضوء تعثّر هذه العملية مؤخراً مع توتال إنرجيز بسب عدم تجاوب الشركة مع الشروط اللبنانية التي تهدف الى ترسيخ التزام الشركات عبر تقليص المدد الزمنية لبرامج الاستكشاف.

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