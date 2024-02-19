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أوقف مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية أحد التّجّار الذي توافرت معلومات عنه أنه ينقل المخدّرات، وبكميّات كبيرة، من البقاع إلى محافظة جبل لبنان، بغية توزيعها على المروجين، الذين بدورهم يقومون بترويجها، ويُدعى: -ع. ز. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق في جرائم المخدّرات، ومطلوب للقضاء بجرم نقل أسلحة.

وقد نفّذت قوّة من المجموعة الخاصّة ودوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، كمينًا محكمًا في محلّة الشيّاح، حيث تمكّنت من توقيفه مع المدعوّة خ. ر (من مواليد عام ١٩٧١، لبنانية).

وبتفتيش السّيّارة التي كانا على متنها، تمّ العثور على كميةٍ كبيرةٍ من المخدّرات، مقسّمة على الشّكل التّالي:

/1514/ غرام من مادّة الكوكايين، موضّبة في داخل /153/ طبّة وعلبتين بلاستكيتين.

/419/ غ. من “باز الكوكايين”، موزّعة على /80/ طبّة بلاستيكية و /6/ مظاريف ألومنيوم.

/1105/ غ. من مادّة حشيشة الكيف.

/315/ غ. من مادّة الماريجوانا موزّعة على /12/ كيسًا.

/88/ غ. من مادّة “كريستال مِث”

/60/ حبّة مخدّرة “xtc”

مبلغ مالي.