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أمن الدولة يلقي القبض على مهرّب للأدوية

19
FEBRUARY
2024
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(أ. ر.)، يهرّب الدواء من لبنان وإليه وكانت مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة قد بدأت برصده، وقبل توقيفه بفترة، غادر المنطقة إلى مكان مجهول، متابعاً نشاطه في تهريب الدواء وتزويره، وكان يعمل مع مساعدين له على تعبئة دواءٍ وهميّ في علب لأدوية تختص بالأمراض المزمنة والغالية الثمن في لبنان، ويبيعها للمواطنين بأسعارٍ خياليّة، وقد تسبّبت عمليّات البيع هذه بأضرارٍ صحّيّة كبيرة للمرضى الذين تناولوها.
رصدته أمن الدولة – شعبة الخدمة والمعلومات، في عاليه منذ مدّة، وهو يحاول تسويق أدويته هذه، وبعد أخذ إشارة المدّعي العامّ الماليّ القاضي علي ابراهيم، تمّ توقيفه، وعُثر في سيّارته على أدوية مهرّبة ومزوّرة، ومبلغٍ من الدولارات المزوّرة أيضاً، وأُودِع مع المضبوطات الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.

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