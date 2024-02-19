living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

19
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة نهارا وفي الفترة المسائية في المناطق الجنوبية والشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700  متر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: ينحسر تدريجيا تأثير المنخفض الجوي اعتبارا من بعد ظهر اليوم الأثنين  حيث يتجه جنوب شرق تركيا، ويبقى الطقس متقلبا بشكل محدود حتى صباح يوم الأربعاء حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ومن المتوقع ان تتخطى معدلاتها الموسمية نهاية الأسبوع.

نحذر من سلوك الطرق الجبلية فوق ال1700 متر بسبب تراكم الثلوج.

 ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، تخف حدة الأمطار تدريجيا ويتحول الطقس الى غائم جزئيا بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة نهارا وفي الفترة المسائية في المناطق الجنوبية والشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700  متر.

الأربعاء:   غائم جزئيا وضباب محلي على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة خلال النهار ويستقر الطقس تدريجيا ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم، نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1800 متر ليلا.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 5 الى 10 درجات، في الداخل من 6 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ،غربية الى شمالية غربية ليلا، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 20 و 50 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل وسيء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف وخلال فترة غزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 65 و85%

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء:19 درجة.

-الضغط الجوي:  764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:  6:19

-ساعة غروب الشمس:  17:25

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   