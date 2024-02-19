عائلات فلسطينية من لاجئي سورية مهدّدة بالطرد من أماكن سكنها في لبنان

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الوطن السورية: أكدت ما تسمى «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن هناك عائلات من الفلسطينيين السوريين في لبنان باتت مهددة بالطرد، نتيجة العديد من الأسباب بينها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان وتأخر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في صرف مساعداتها لهم.

وقالت «المجموعة» في تقرير نقلته مواقع إلكترونية معارضة أمس: إن «هناك عائلات من الفلسطينيين السوريين مهجرة إلى لبنان باتت مهددة اليوم بالطرد والمبيت في العراء نتيجة تراكم إيجار المنزل لشهور، حيث تواجه مصيراً مجهولاً لعدم قدرتها على دفع بدل الإيجار».



ووفقاً للتقرير، فإن تأخر «أونروا» في صرف مساعداتها النقدية لهم للشهر الرابع على التوالي بحجة تعليق الدول الغربية تمويلها للوكالة، أدى إلى تفاقم المعاناة.