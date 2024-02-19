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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

لم يطرأ في عطلة نهاية الاسبوع أي تطوّر ملموس على مستوى الاستحقاقات السياسية والدستورية، فيما ظل الوضع في غزة وعلى الجبهة الجنوبية محور الاهتمام مع استمرار التهديد والوعيد الاسرائيليين باجتياح رفح من جهة وشَن حرب على لبنان، الذي يفترض ان يستقبل في اي وقت الموفدين الاميركي عاموس هوكشتاين وجان ايف لودريان، خصوصاً انّ واشنطن وباريس تعملان على منع توسّع الحرب على الجبهة الجنوبية، فيما لم يصدر بعد أي جديد عن المجموعة الخماسية العربية ـ الدولية.

ويفترض أن يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، العائد اليوم من المانيا، قد استجمع بعض المعطيات عما توصل اليه الحراكان الاميركي والخماسي حتى الآن في شأن لبنان، حيت التقى هوكشتاين قبل ايام في ميونخ على هامش «مؤتمر الامن»، ثم التقى في الامس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال «مؤتمر ميونيخ للامن» في المانيا.