قوات العشائر العربية كثفت من استهداف مواقع «قسد» بريف دير الزور

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الوطن السورية: في ريف دير الزور الشرقي، ذكرت مصادر عشائرية أن قوات العشائر العربية كثفت أمس استهدافها لحواجز ونقاط التمركز العسكرية لـ«قسد»، التي أنهكت جراء الهجمات المتلاحقة والمؤثرة من قبل قوات العشائر العربية.

وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن هجمات قوات العشائر العربية ضد «قسد»، تركزت باتجاه بلدات الطيانة وذيبان والسوسة في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث سقط ما يزيد على ٣ قتلى في صفوف الميليشيات وإصابة أكثر من ٧ آخرين، جراح بعضهم بالغة، خلال الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة التي أعقبت الهجمات، بالإضافة إلى تدمير عربة «هامر» ومصفحة وعربات نقل جند.