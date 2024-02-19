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أسرار الصحف ليوم الأثنين 19 شباط 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مصدر سياسي تابع لقاءات المبعوث الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين إن بين سطور اللقاءات والتأكيد على رغبة واشنطن بالتهدئة والسعي لتخفيض مستوى التصعيد سعياً أميركياً لمحاولة معرفة نيات حزب الله تجاه حدود التصعيد الذي يمكن أن يذهب إليه، ما لم يتم التوصل الى تقديم عرض تفاوضي يُرضي حركة حماس في المفاوضات الجارية في القاهرة، وماذا لو بدأ الهجوم الإسرائيلي على رفح؟


كواليس
تعتقد مصادر دبلوماسية مشاركة في مؤتمر ميونيخ أن هناك مشاورات عالية المستوى تجري بين دول معنية بمسار التفاوض حول وقف الحرب في غزة، وأن هناك مسودة يعتقد أصحابها أنها تمثل حلاً وسطاً بين المقاربتين الفلسطينية والإسرائيلية، لكنها تنتظر عرضها على الطرفين ومعرفة حظوظها في النجاح. وقالت إن المساعي تجري تحت تهديدين واحد من بنيامين نتنياهو ببدء معركة رفح رغم التحذيرات من وقوع مجزرة كبرى، والثاني من السيد حسن نصرالله برفع وتيرة الضغط من جبهة لبنان رغم التحذيرات من مخاطر التدحرج نحو حرب كبرى.

 

 

 

اللواء: اسرار

لغز
طلب مرجع سياسي إعداد لوائح بالمراكز الفارغة في الدولة، وتلك التي يتم إشغالها بالتكليف من قبل موظفين من طوائف أخرى، ليصار إلى إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في الإدارات العامة!


همس
لم يُسجََّل أي تواصل بين سعد الحريري ووليد جنبلاط، خلال فترة وجود الأول في بيروت، وذلك بخلاف ما كان متوقعاً بعد صدام وزير التربية مع تيار المستقبل الأخير!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

شبّه مصدر تربوي ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالعرس الجماعي نظراً لتضمّنه أسماء عدد من زوجات الأساتذة والنافذين من غير المستوفيات شروط التفرّغ على حساب عدد من الأستاذات المتعاقدات منذ العام 2014.

 

توافقت وزارة المالية مع رئاسة الحكومة على تخصيص فائض اعتمادات المساعدات الإجتماعية التي جرى تدويرها من موازنة العام 2023 لدعم الموظفين في التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والمديرية العامّة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

 

في آخر إحصاء لحجم الدمار في القرى الحدودية تبيّن أن 30% من الوحدات السكنية قد تضرّرت بنيتها جزئياً و20% منها قد تدمّرت كلياً و15% طالتها أضرار جعلتها غير صالحة للسكن.

 

صدر قرار من القضاء الفرنسي بتصفية شركة «اوجيه فرانس» ما يعني نهاية عمل 72 موظفاً بينهم 7 لبنانيين.

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