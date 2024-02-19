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عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 شباط 2024

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الأخبار: إسرائيل في غزة: حرب الكذب

توتال تكرّر سلوكها المشبوه: لا تنقيب في البلوكين 8 و10
90% من اللبنانيين: أميركا تتحمّل مسؤولية العدوان | 60%: المقاومة تردع العدو

 

 

 

نداء الوطن: الراعي: البطولة ليست في صنع الحرب إنما في صنع السلام
إيران "ضبطتها" في العراق ولبنان ينتظر "نعمة" قاآني

 

 

 

 

النهار: ازدياد المخاوف على الرئاسة من "وحدة الساحات"

 

 

 

 

البناء: المقاومة لوقف التفاوض… وبوريل: انفجار الضفة واستحالة القضاء على حماس / حزب الله: مستعدّون لكل الاحتمالات الأكثر تطرّفاً وتدحرجاً… بالتكافؤ والتناسب / القيادة الأميركيّة: اليمن يطلق صواريخ كروز ولأول مرة سفناً مسيّرة تحت الماء

 

 

 


الجمهورية: لبنان ينتظر هوكشتاين ولودريان
أمل بلقاء قريب

 

 

 

 

اللواء: تباعدات لبنانية في اليوميات.. وحرص دولي على لجم التفلّت الإسرائيلي

الحريري يغادر بعد زيارة دار الفتوى.. واعتراضات على الرسوم والضرائب.. والعسكريون للعصيان

 

 

 


l'orient le jour: Berry à « L'OLJ » : Qu'Israël applique la 1701 et la question des 10 km sera derrière nous

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