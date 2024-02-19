حسن فضل الله: من يقرر في لبنان هم اللبنانيون من موقع القوة والقدرة

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الأنباء الكويتية: قال النائب حسن فضل الله، عضو «كتلة الوفاء للمقاومة»: «بعد طوفان الأقصى، طرح العدو على كل الموفدين الذين يأتون إلى لبنان وكذلك على الإدارة الأميركية، أنه بمعزل عن أي تطور على الجبهة اللبنانية وعن المواجهة التي تجري اليوم، فإن إسرائيل لا تستطيع التعايش مع حدود لبنانية فيها قوة مثل قوة المقاومة، وطالبتهم بالذهاب إلى لبنان وممارسة الضغوط لإيجاد معالجة والتخلص من وجود المقاومة في المنطقة الحدودية، وهذا ما تم الرد عليه بوضوح بأن من يقرر في لبنان هم اللبنانيون من موقع القوة والقدرة التي توفرها المقاومة وصلابة شعبها».