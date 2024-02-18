موعد وهمي جديد لانتخاب رئيس؟

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آذار المقبل.

موعد جديد يجري التداول حوله في بعض الكواليس لتحريك الملف الرئاسي بشكل جدي.

اما لماذا آذار وليس شباط او نيسان او اي شهر آخر من شهور السنة، ولماذا آذار 2024 وليس آذار 2023 او اي يوم من ايام الفراغ الرئاسي الذي بدأ نهاية 2022… فسؤالان ستنضم الاجوبة عليهما على الارجح الى سلسلة التوقعات والتكهنات الزمنية الرئاسية غير المبنية على اسس محددة.

فهل تذكرون مقولة ان الفراغ الرئاسي اذا حصل فهو لن يكون طويلا؟

وهل تذكرون خبرية عيدية الميلاد ورأس السنة والفصح والفطر والاضحى الرئاسية؟

هل تذكرون ربط الاستحقاق بنهاية ولاية رياض سلامة في المركزي نهاية تموز الماضي واحالة قائد الجيش على التقاعد في كانون الثاني الفائت؟

واذا اردنا ان نعود اكثر الى الوراء، هل تذكرون ربط نهاية الازمة برحيل دونالد ترامب ومجيء جو بايدن قبل اربع سنوات؟

في الخلاصة، وسواء انجز الاستحقاق في اذا او في غيره، فمن الواضح ان الملف بات اليوم مربوطا عمليا بحرب غزة ونتائجها السياسية في المنطقة ومن ضمنها لبنان.

اما على المستوى الداخلي، فلا مجال لأي خرق بلا توافق ولا مجال لأي توافق الا بالتواصل بلا شروط مسبقة ولا محاولات مقنعة للفرض.

وهذا هو بالتحديد ما يعمل عليه راهنا وما يربطه البعض بآذار.