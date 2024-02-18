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٨٩ سنة ولا تزال مصدر الهامنا... (بقلم سمير مسره)

18
FEBRUARY
2024
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٨٩ سنة ولا تزال مصدر الهامنا...

٨٩ سنة ولا تزال المناضل الأول في الجمهورية اللبنانية والقدوة لكل الذين ينتابهم شعور اليأس والقنوط...

٨٩ سنة ولا تزال تبني لنا ولاجيالنا القادمة ارثا" عظيما" قائما" على حب الوطن بامجاده وعذاباته...

٨٩ سنة دعوتنا خلالها ان نسلك معك مسيرة الحرية والسيادة والاستقلال الصعبة، فتبعناك وتعبنا، ولكننا في النهاية وصلنا...

٨٩ سنة ولا تزال تعلمنا ان قيمة الإنسان هي بحد ذاته، بنشأته، بتربيته، بشجاعة مواققه، بايمانه ان الحق قوة، وبقبول الشريك الآخر المختلف...

٨٩ سنة وانت زرعت في وجداننا وقلوبنا شعار جيشنا "شرف، وتضحية، ووفاء" وجعلته طريقة عيش لنا في مجتمع متنوع، قال عنه البابا القديس يوحنا بولس الثاني انه رسالة انسانية راقية يجب الحفاظ عليها...

٨٩ سنة وانت تعلمنا الا نكتفي بالكلام بل نقرن القول بالفعل حتى لو بدت المهمة المرتجاة مستحيلة"...

فخامة الرئيس العماد ميشال عون؛ في عيدك ال ٨٩ نعبر لك عن حبنا وامتناننا. انت القائد المؤسس الذي أشرت الطريق لنا، فرسمتها، ومشيتها معنا. وها نحن الآن باقون، نحافظ عليها، ونطورها مع التيار الوطني الحر بقيادة نائبنا الشاب جبران باسيل...

سمير مسرة,
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