بيانات متتالية ل "الحزب"!

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صدر عن حزب الله البيانات التالية :" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:45) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 تموضعاً لجنود العدو في مستعمرة إيفن مناحيم بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيلٍ وجريح.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:45) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 تموضعاً لجنود العدو في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة واستهدفنا جنودًا للعدو في مثلث الطيحات.
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:35) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 موقع السمّاقة في مرتفعات كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة. "