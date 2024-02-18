بيانات متتالية ل "الحزب"!

A + A -

صدر عن حزب الله البيانات التالية :" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:45) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 ‏ ‏تموضعاً لجنود العدو في مستعمرة إيفن مناحيم بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة ‏وأوقعوا الجنود بين قتيلٍ وجريح.‏



كما استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:45) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 ‏تموضعاً لجنود العدو في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة واستهدفنا جنودًا للعدو في مثلث الطيحات.





استهدف ‌‌مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:35) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 ‌موقع السمّاقة في مرتفعات كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة. "



