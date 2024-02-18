والعمر معك بيغلا (جومانا ناهض)

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جومانا ناهض

والعمر معك بيغلا

لسنواتك في كتاب العمر أعظم العِبر.

فأنت الوطنيّ، المناضل، العادل، الحقيقيّ، المساوي، صاحب الرّؤية،المحبّ.

أنت الإنسان الحقّ.

تمرّ سنواتك وتتعب من التّعداد فتتلكّأ، بينما أنت شامخ أبيّ ونحن منك نكتنز، وكنوزك في قيمتها قِيَم.

تمرّ سنواتك والحروب ضدّك لا تزال قائمة: فأنت حين تحضر بركان وحين تغيب زلزال. يخافونك إن تكلّمت، ويهابون صمتك لأنّ خباياهم كما ظاهرهم مخجلة.

في عناوينك الوطن، وفي أفكارك الأرض والعرض والإنسان، وفي معانيك القيم والشّيم والأخلاق.

كتبتَ ومستمرّ، في صفحات الوطن، قصّة طائر الفينيق الّذي لا يهوي بل ينتفض.

كتبتَ ومستمرّ، في صفحات الوطن، قصّة النّضال الّذي يولد في لحظة وطنيّة ويدوم ديمومة العمر.

كتبتَ ومستمرّ، في صفحات الوطن، قصّة شعب عظيم يحيا على الكرامة والصّمود والعنفوان.

كتبتَ ونحن، لا زلنا نهوى القراءة ومنك نتعلّم.

٨٩ عامًا من الكرامة الفتيّة. ٨٩ عامًا وتبقى القائد.

٨٩ عامًا، تنتهي أوراق الكتاب وأنتَ لا تنتهي.