ليل قرى القطاعين الغربي والاوسط مر حذرا ومتوترا

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افادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، أن قرى القطاعين الغربي والاوسط عاشت ليلا حذرا ومتوترا تخلله اطلاق القنابل المضيئة وتحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

اما فجرا فقد عمد العدو الاسرائيلي الى اطلاق نيرانه الرشاشة الثقيلة في إتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب من مواقعه المحاذية لبلدة في بركة ريشا.

إشارة الى ان ازمة النزوح تزداد سوءا بسبب ارتفاع عدد النازحيين مع اعتماد العدو الاسرائيلي سياسية الارض المحروقة واستهدافه للمدنيين والمنازل المأهولة وتهديده للأهالي المقيمين وسيارات الاسعاف ورجال الصحافة، حيث بات عدد من القرى المتاخمة شبه خال من السكان، فيما الحقت الإعتداءات اضرارا جسيمة بالممتلكات والمزروعات والبنى التحتية وبخاصة شبكتا الكهرباء والمياه.