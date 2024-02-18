عناوين الصحف ليوم الأحد 18 شباط 2024

A + A -

النهار: استنزاف الجنوب على وقع تعقيدات تسوية غزة كلام لافت للحريري: اكتشف الناس ما تعرضت له



الأنباء الكويتية: الغارات الإسرائيلية متواصلة.. وهوكشتاين: حرب أكثر شمولاً ليست الحلّ

الحريري يمدد زيارته ويرفض إبداء الرأي في الملف الرئاسي وبارود ينفي الترشح: لبنان يحتاج قراراً سياسياً جريئاً



الشرق الأوسط السعودية: غزة... قصف وجوع وتهجير

فيصل بن فرحان يحذّر من انفجار أسوأ إذا لم يحصل اتفاق سلام... الفصائل الفلسطينية تبحث في موسكو «حكومة خبراء»



الوطن السورية: اجتماع لوزراء داخلية سورية والأردن والعراق ولبنان في عمان لبحث جهود مكافحة المخدرات … الرحمون لـ«الوطن»: أجواء إيجابية واتفاق على التواصل المباشر للوصول لنتائج ملموسة