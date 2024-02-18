الحريري: لو بقيت في العمل السياسي كنت سأكون مضطرا أن قوم بالتسويات وأتحملها أنا وحدي

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

سجلت أمس مواقف جديدة لافتة أطلقها الرئيس سعد الحريري، خلال استقباله في "بيت الوسط" وفداً كبيراً من قطاع الشباب والطلاب في "تيار المستقبل"، ولفت إلى أن "المرحلة التي يمر بها لبنان حالياً ترقى إلى كونها مرحلة جنون سياسي، حيث كل طرف يعتقد نفسه أكبر من بلده ويتشبث بمواقفه السياسية".

وقال: "للأسف، العقلية الموجودة أوصلتني إلى مكان تعبت فيه أن أقول أني لم أستطع أن أنجز، لذلك قررت تعليق العمل السياسي. وربما اكتشف اليوم الناس ما الذي كنت أتعرض له من محاولات تخوين أو اتهامات تطلق جزافا بحقي".

وأضاف "لو بقيت في العمل السياسي كنت سأكون مضطرا لأفاوض من جديد وأقوم بالتسويات وأتحملها أنا وحدي، وفي النهاية تقع علي كل المسؤولية. أما اليوم الجميع يقول أنه يحب سعد الحريري. لذلك قررت أن أبتعد وأترك الناس ترى الحقيقة".