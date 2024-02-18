هوكشتاين: نحاول إبقاء الصراع في جنوب لبنان عند أدنى مستوى ممك

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

لم يحمل كلام جديد لكبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون أمن الطاقة وموفد الرئيس الأميركي الى لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين في حديث تلفزيوني ما يبدد هذا الواقع إذ أنه قال "اننا نعمل بهدوء لإنهاء الصراع على الحدود اللبنانية واتساع الحرب لن يكون بمصلحة أحد".

وأكد "أنّنا نحاول إبقاء الصراع في جنوب لبنان عند أدنى مستوى ممكن"، مشدّداً على "ضرورة عودة سكّان البلدات والقرى الحدوديّة الجنوبيّة إلى منازلهم، وكذلك السكّان على الحدود الشماليّة لإسرائيل".

وقال "الوضع على الحدود بين البلدين تغيّر بعد 7 أكتوبر، وسيتعيّن علينا القيام بالكثير لدعم الجيش اللبناني، وبناء الاقتصاد في جنوب لبنان، وهذا سيتطلب دعماً دولياً من الأوروبييّن وكذلك دول الخليج، وآمل أن نرى منهم الدعم في المرحلة المقبلة".