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النهار: واقع الجبهة الجنوبية مرشح للاستمرار

18
FEBRUARY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

على رغم الانطباعات الغالبة لدى معظم الجهات الرسمية والديبلوماسية والأمنية الداخلية والخارجية حيال استبعاد اتساع المواجهات على جبهة الحدود الجنوبية مع إسرائيل الى حرب شاملة، أقله في ظل تطورات الأشهر الأربعة ونيف التي مرت على هذه المواجهات، تعاظمت بقوة في الفترة الأخيرة المخاوف من تمدد غير ممكن تحديده زمنياً لواقع هذه الجبهة التي تحولت واقعياً الى جبهة استنزاف لا أكثر ولا أقل.

 

ومع تراجع الرهانات التي عقدت على أمكان التوصل إلى هدنة ظرفية في غزة في ظل التعقيدات والشروط التي حالت دون إبرام التفاهم حول تبادل الأسرى والسجناء لوحظ انكفاء الوساطات والجهود والمبادرات الخارجية المتصلة بالجبهة الجنوبية الى حدود كبيرة الأمر الذي بات يعكس واقعاً شديد السلبية يتمثل بربط أي تحرك محتمل لتبريد الجبهة الجنوبية بالهدنة التي قد يطول انتظارها طويلاً في غزة.

 

وهذا ما يفسر بداية النسج لدى العديد من الأوساط المعنية على رهان متجدد هو التوصل الى تذليل تعقيدات التسوية أو الهدنة في غزة بداية شهر رمضان بعد أسابيع مع أن أي معطيات حاسمة ليست متوافرة بعد في هذا السياق.

 

وتالياً فإن واقع الجبهة الجنوبية مرشح للاستمرار على الاستنزاف الذي يحكمه من دون أفق محدد وواضح.

النهار
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