بوتين يهنئ الجيش الروسي بالنجاح في تحرير مدينة أفدييفكا

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع سيرغي شويغو، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف: "استمع فلاديمير بوتين إلى تقرير وزير الدفاع سيرغي شويغو في الكرملين بشأن السيطرة على مدينة أفدييفكا. وهنأ الرئيس جيشنا ومقاتلينا على هذا النصر والنجاح المهم".

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وفق الوكالة.