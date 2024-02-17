توقيف لبنانية لإيوائها أحد المطلوبين في منطقة حي السلم

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 16/2/2024، نفذت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، وأوقفت اللبنانية (س.ز.) لإيوائها اللبناني (ي.ز.) وهو أحد أبرز المطلوبين لانتمائه إلى عصابة سلب ومشاركته في إطلاق النار أثناء تنفيده عملية سرقة ما أدى إلى وفاة أحد المواطنين بتاريخ 15/2/2024. وقد ضُبطت في منزل الموقوفة كمية كبيرة من حشيشة الكيف والماريجوانا والكوكايين وباز الكوكايين، وبالتحقيق معها اعترفت بتورطها مع آخرين في تعاطي المخدرات وترويجها.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفة بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة".