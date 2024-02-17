إقامة منطقة لوجستية في مصر لاستقبال المساعدات في منطقة رفح

A + A -

أشار محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم السبت، إلى أن القوات المسلحة المصرية تقوم بتنفيذ منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان قطاع غزة، بحسب وكالة "سكاي نيوز عربية".

وأوضح شوشة أن هذا يأتي "لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري".

وأكد المحافظ على أن المنطقة الجاري إقامتها وتجهيزها "تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدراية وأماكن مبيت للسائقين وتزويدها بوسائل المعيشية والكهرباء".

وأضاف المحافظ أن "المساعدات الخاصة بقطاع غزة تصل إلى المحافظة بالطريق البري، بجانب وصول السفن عن طريق ميناء العريش البحري مع وصول الطائرات عبر مطار العريش الدولي".

وكانت مصر نفت في وقت سابق، الأنباء المتداولة بشأن بناء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة استعدادا لاستقبال لاجئين من رفح.