الحاج حسن يؤكد "عمليات المقاومة لن تتوقف"...!

أكّد رئيس تكتّل "بعلبك الهرمل" وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب حسين الحاج حسن، أنّ "قضيّة فلسطين دائمًا هي قضيّة حقّ ومظلوميّة لم تتغيّر، ولكن ما بعد "طوفان الأقصى" تجلّت مظلوميّة فلسطين وغزة على أعلى مستوى في تاريخ البشريّة".
وأشار الحاج حسن إلى "أنّنا في محور المقاومة قمنا بما يمليه علينا واجبنا الإنساني، الأخلاقي، العقائدي، الدّيني، الوطني، والمصلحة الوطنيّة، لنساعد ونساند الشّعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والشّريفة، من العراق، إلى اليمن وسوريا وإيران ولبنان".
وركّز على "أنّنا في لبنان تجاوزنا الألف وأربعين عمليّة، وقدّمنا عددًا من الشّهداء والجرحى من مختلف القوى السّياسيّة والمجاهدة، واستشهد مدنيّون ومسعفون من الجسم الطبّي وإعلاميّون"، مبيّنًا أنّه "تمّ إيلام العدو ألمًا كبيرًا، تجلّى ويتجلّى في تهديداته وعويله وصراخه، وكثرة الموفدين الّذين يأتون ليعرضوا مبادرات وأفكارًا، وهُم ينقلون التّهديدات أو يخترعونها أحيانًا".
وذكر الحاج حسن أنّ "الّذي يصنع المعادلات في المنطقة منذ زمن بعيد وطويل هو المقاومة، الّتي فرضت على العدو معادلاتها طيلة سنوات، وهي اليوم ستصنع المعادلات"، مفسّرًا أنّ "هذا أمر ناتج عن الإيمان والصّلابة والتّخطيط والاستعداد والتّجهيز والقوة الحقيقيّة للبيئة الحاضنة الجاهزة للتّضحيات ولا تزال، وللقيادة الرّشيدة والمسدّدة للمقاومة".