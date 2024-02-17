تيمور جنبلاط يحذر: احتمالات عسكرية مجهولة قد يقدم عليها العدو

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حذّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط من أن "تراكم المخاطر القائمة، جرّاء ارتفاع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى مستويات تصاعدية، ربطاً بوتيرة التهديدات التي بلغت حدّ خروج الأمور عن السيطرة، تنذر باحتمالات عسكرية مجهولة قد يقدم عليها العدو الاسرائيلي المأزوم في المناطق الفلسطينية، اذا لم يتم تداركها واحتوائها بالسرعة الممكنة".



ودعا إلى "منح الجهود الدبلوماسية القائمة فرصة إنضاج الحلول والتفاهمات الضرورية، لتجنيب لبنان المنهك بثقل أزماته حربًا واسعة، وبذل الجهود الممكنة لتوفير الاستقرار الدائم وعودة النازحين، والاستناد الى القرار 1701 وتطبيق مندرجاته كاملة".



وأعرب النائب جنبلاط في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة عن استنكاره "للمجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو في النبطية"، وأبدى ألمه "لسقوط ضحايا جلّهم من الاطفال والنساء وجرحى، بما يتنافى مع الشرع والمواثيق والاعراف الدولية والانسانية"، مقدماً تعازيه الحارّة لذوي الشهداء، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

والتقى النائب جنبلاط رئيس الأركان في الجيش اللواء حسان عودة، الذي زاره شاكراً موقفه الشخصي ومن خلاله الى الرئيس وليد جنبلاط وجهود الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي التي آلت الى التعيين الأخير في مجلس الوزراء.

وقد تمنى النائب جنبلاط للواء عودة التوفيق في مهامه، مجدّداً "موقف الحزب واللقاء المنسجمَين مع قناعة ضرورة تحصين المؤسسات، ولا سيما المؤسسة العسكرية، خصوصاً أمام التحديّات الأمنية الكبيرة التي تواجه لبنان والمنطقة"، متمنيا ان "تشكّل خطوة التعيين، حافزا قويا لإكمال عقد المجلس العسكري، وفتح كوّة جدّية لإنهاء الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية".



كما التقى جنبلاط نائب سفير لبنان في بكّين منصور شيّا قبيل مغادرته، وتناول اللقاء قضايا عامة.



وعرض مع وفود زارته قضاياها الاجتماعية والانمائية الملحّة، بحضور النواب: بلال عبدالله، راجي السعد، وفيصل الصايغ، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، بينها وفد من دير عمار في طرابلس، شدد باسمه المهندس علي عيد على "العلاقة التاريخية مع قصر المختارة" وعرض قضايا تخص المدينة.



والتقى لجنة مستوصف الباروك للرعاية الاجتماعية برئاسة رئيس البلدية المحامي ايلي نخلة، وضم الوفد، المدير الطبي الدكتور يوسف حلاوي، المختار الشيخ يوسف حلاوي، الاب ايلي كيوان والاعضاء، لشكر النائب جنبلاط دعمه المستمر للمركز والبحث في سبل تطويره، وكذلك وفد لجنة "هيئة سيدات إنماء كفرنبرخ" لطلب رعايته افتتاح "المركز الصحي الاجتماعي" خلال شهر نيسان المقبل في البلدة. وأيضا الهيئة الادارية لجمعية "الهمم المتحدة في الجبل"، معرّفة بدورها للمساهمة في اخماد الحرائق وعند حصول الحالات الطارئة، واطلاعه على نشاطها بعد نيلها العلم والخبر، الى وفد من الجمارك عرض مطالبه.



كما التقى النائب جنبلاط وفودا شعبية واهلية تقدمتها شخصيات وفاعليات ومجالس بلدية واختيارية، بينها وفد مشترك من عدد من بلديات الشوف، لشكره على الجهود التي بذلها، لا سيما مع وزارة الاشغال العامة ومجلس الانماء والاعمار، لاطلاق ورشة عمل شاملة ومعالجة آثار الاضرار الناجمة عن العاصفة الثلجية والسيول الجارفة التي الحقت اضرارا جسيمة بقرى المنطقة. ووفدا من عائلات بلدة كفرفاقود، لشكره المساهمة في اعمال فتح الطرق ورفع الاضرار جرّاء الانهيارات الصخرية والترابية التي حصلت نتيجة السيول في البلدة.



ومن بلدة البيرة (الحرف) عرض له رئيس البلدية رفيق مسلم مشكلة الطريق المقطوعة بسبب زحل الطريق بعد تفجّر قسطل المياه الرئيسي الذي يمر بالبلدة وحاجتها للمياه. ووفودا من عائلات بلدة عينبال الشوف، ومن بلدات مرستي، بتلون، بعذران، نيحا، عائلة مغامس في كوكبا. الى وفد سياحي من عُمان للاطلاع على قصر المختارة وتفقد اقسامه من النواحي التراثية والتاريخية والثقافية ومكتبته العامة. وتلقى سلسلة مراجعات من رؤساء اتحادات ومجالس بلدية واختيارية حول حاجات قراها.