توجّه حكومي لرفع سعر الدولار المصرفي...!

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كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، عن "وجود اتجاه لدى الحكومة، بأن تحدّد وزارة المال مع مطلع الأسبوع المقبل، سعر الدولار المصرفي بـ25 ألف ليرة للدّولار الواحد، بدلًا من 15 ألفًا"، لافتةً إلى أنّ "السّبب هو أنّ العديد من المودعين يحتاجون للسّيولة بالليرة اللبنانية، ولكن المصارف لا تلبّي حاجاتهم على سعر دولار 89500 ليرة، وألّا مشكلة مع المصارف في هذا الموضوع".

وأشارت المعلومات إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تَواصل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مستطلعًا رأيه في الموضوع، فردّ منصوري بأنّه ضدّ التّعدديّة في أسعار الدّولار، وأنّ السّعر المعمول به بالنّسبة لمصرف لبنان هو 89500 ليرة".