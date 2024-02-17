"لا يجب أن تكون هناك جبهة جديدة بمواجهة إسرائيل في الشمال"... طلب من المانيا

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وسط تصاعد المخاوف من توسع الحرب الدائرة في غزة منذ ما يقارب الـ 5 أشهر، وامتداد شرارتها أيضا نحو لبنان، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا يجب أن تكون هناك جبهة جديدة بمواجهة إسرائيل في الشمال، في إشارة إلى الجنوب اللبناني. وشدد شولتس في مقابلة مع العربية، على هامش اليوم الثاني من مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. كما أكّد أن ألمانيا تدعم انتهاء الحرب، وإرساء حل الدولتين، في طرح دأب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الفترة الماضية على رفضه. وعن عدد القتلى الفلسطينيين المرتفع الذين سقطوا بين صفوف المدنيين خلال الحرب، اكتفى المستشار الألماني بالقول إن "تعامل إسرائيل يجب أن يكون وفقا للقانون الدولي". أما في ما يتعلق بتصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حول حلف الناتو وحماية أميركا لحلفائها من الدول المشاركة فيه رغم تخلفها عن الدفع، فأكد شولتس أنه ليس قلقاً من عودة المرشح الجمهوري المحتمل إلى البيت الأبيض. وقال إن الشعب الأميركي هو من يقرر ويختار قادته. لكنه أردف أن دول حلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية على وجه الخصوص، تدرك أن عليها أن تفعل كل شيء لتعزيز دفاعها. كما شدّد على أن العلاقات بين أوروبا وأميركا وطيدة وتاريخية ولا تتزعزع. وفيما يتعلق بأوكرانيا، أكد أن بلاده تفعل كل ما في وسعها لدعم القوات الأوكرانية وجعلها أقوى. وقال "لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يملي علينا السلام بشروطه". أتت تلك التصريحات فيما تدخل الحرب في غزة شهرها الخامس، دون أمل في وقف إطلاق النار على الرغم من المساعي الدولية، بينما ارتفع أعداد القتلى في القطاع الفلسطيني إلى أكثر من 28 ألفا. كما جاءت بالتزامن مع تصاعد المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل غير مسبوق منذ تفجر الحرب بغزة في السابع من تشرين الأول الماضي، مع توتر ساحات أخرى من سوريا إلى العراق واليمن.