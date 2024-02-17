يشتري أغراضًا ويدفع ثمنها بعملة مزيّفة...!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، ولا سيّما تلك المتعلّقة بترويج العملة المزيّفة، بتاريخ 02-02-2024، تمكّنت إحدى دوريّات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائيّة من توقيف المدعو:

م. م. (مواليد عام 1999، سوري)

لإقدامه على الدخول إلى محال بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية والخلوية في بلدة المياسة- المتن الشمالي، ودفع ثمن الأغراض التي ابتاعها بالعملة الأجنبيّة المزيّفة من فئة الدولار الأميركي.

لــذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص تعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور الى المكتب الكائن في محلّة الشيّاح/ بولفار كميل شمعون- ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، طابق ثالث، أو الاتصال على الرقم 290881-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.