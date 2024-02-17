الجنوب يشيّع شهداء مجزرة النبطيّة بصرخات "لبيك يا جنوب"

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شيّعت مدينة النبطية في جنوب لبنان، اليوم السبت، شهداء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المدينة قبل أيام.

وانطلقت مواكب تشييع الشهداء المدنيين الذين ارتقوا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة النبطيّة يوم الرابع عشر من شهر شباط/فبراير الجاري في بلدتيّ عبا ودير الزهراني، ومن بعدها جرت مراسم التشييع في باحة مدينة النبطية، وداعاً وتشييعاً رسمياً مركزياً وبحضور جماهري حاشد. وأمس، أشار الدفاع المدني إلى أنّ عناصره وبعد مواصلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى المدمّر في النبطية في إثر غارة جوية إسرائيلية، منذ الساعة 20:30 من مساء الأربعاء بتاريخ 2024/02/14 وحتى الساعة 1:00 من فجر اليوم الجمعة الواقع في 2024/02/16، تمكّنت فرق الإسعاف من انتشال جثامين الشهداء الأحد عشر الذين سقطوا نتيجة الغارة على المبنى.

ومساء الأربعاء، شنّت مسيّرة إسرائيلية غارة على مبنى مؤلف من 3 طبقات وطابق سفلي بعدد من الصواريخ، داخل حيّ مأهول في مدينة النبطية عند مفرق حي المسلخ إلى جانب مجمع ثانوية الصباح ومقابل محطة محروقات "فلسطين".

وارتقى 8 شهداء وجرح 7 أشخاص من جراء الغارة التي استهدفت مبنى سكنياً في النبطية، ليبلغ عدد الشهداء المدنيين 11، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ذلك اليوم.

ومن بين الشهداء أفراد من عائلة من آل برجاوي. وقد انتشلت طواقم الإسعاف جثامين الشهداء حسين برجاوي وزوجته وابنتهما أماني، إضافةً إلى جثامين عدد من الشهداء الأطفال والنساء.