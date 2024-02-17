توقيف مروّج مخدّرات "بالجرم المشهود"...

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: “بنتيجة المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة على متن دراجة آليّة في محلّة حي السّلّم – الضّاحية الجنوبيّة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّة المشتبه فيه وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى: هـ. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني) بتاريخ 17-1-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود، في أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة حيّ السّلّم، على متن دراجة آليّة، تم ضبطها. بتفتيشه والدّراجة، تم ضبط، ما يلي: /45/ ظرفاً من مادة حشيشة الكيف. نصف كلغ. من مادّة حشيشة الكيف. /11/ طبّة بلاستيكيّة تحتوي على مادّة الكوكايين. /11/ كيسًا بداخلها مادّة الماريجوانا. مبلغ مالي، وهاتف خلوي. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن في محلّة حيّ السّلّم، مستخدما الدراجة التي أوقف على متنها. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص”.





