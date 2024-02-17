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"لتطبيق القرار ١٧٠١"...ابي رميا في لقاء كوادر التيار في باريس وبروكسل يكشف عن تطمينات اوروبية لعدم التوقف عن تمويل الاونروا

17
FEBRUARY
2024
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في خلال جولته الاوروبية
التقى النائب سيمون ابي رميا كوادر التجمع من أجل لبنان في فرنسا( التيار الوطني الحر في فرنسا) بحضور رئيس التجمع الدكتور انطوان شديد ورئيس التجمع من أجل لبنان في باريس انطوان جبّور.
وتحدث أبي رميا في خلال اللقاء عن حصيلة لقاءاته مع الرئاسة الفرنسية ووزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين وعدد من البرلمانيين الاوروبيين كما عن لقاءاته التي قام بها والوفد النيابي اللبناني في باريس وبروكسل حول ملف النازحين السوريين في لبنان.
واشار ابي رميا الى المقاربة اللبنانية الموحدة حول ضرورة ايجاد حلول سريعة لعودة النازحين الى بلادهم. وتناول لقاء ابي رميا مع كوادر التيار في باريس كما في بروكسل أيضًا الوضع في الجنوب اللبناني والإجماع اللبناني على التمسك بتطبيق القرار ١٧٠١ وانسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة كمدخل لتحقيق الامن والاستقرار إضافة الى أهمية عدم انجرار لبنان الى حرب واسعة. وقارب ابي رميا ملفات عدة كالاستحقاق الرئاسي وموضوع الاونروا مشيرًا الى تطمينات اوروبية بتأمين تمويل الاونروا في لبنان كي لا يشكل اللاجئون الفلسطينيون عبئا إضافيا على لبنان. واختُتم لقاء ابي رميا مع كوادر التيار بحوار مفتوح حول مختلف الملفات الوطنية والشؤون التنظيمية الداخلية للتيار.

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