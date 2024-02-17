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بالفيديو- سليم عون يحسم: نحن الثورة الحقيقية ويتوجه "للحزب": كيف تترك الأمور "تفلت" في الداخل والحكومة؟

17
FEBRUARY
2024
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أكد النائب سليم عون أن هناك خرقاً فادحاً للدستور وأنه لم يعد هناك من بند ولم يخرق، مشيراً إلى أن المشكلة بدأت مع تجاوز صلاحيات رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال، وموضحاً أنه في العلن نسمع كلاماً جيداً لكن الفعل يكون مختلفاً.

وفي حديث للأو. تي. في توجه عون للثنائي الشيعي وحزب الله بالقول: مع من تعتبرون أنفسكم شركاء في هذه الحكومة؟ ومن يمثل المسيحيين فيها؟ مضيفاً: نحن كنا سكتنا في السابق عن التجاوزات بسبب الحرب والتضحيات الغالية، لكن في الوقت نفسه كيف تتركون الأمور "تفلت" في الداخل وهذا ما يضر بالمقاومة؟

وفي موضوع علاقة التيار الوطني الحر بالرئيس سعد الحريري أكد عون أن تيار المستقبل لا يزال الممثل الأول للطائفة السنية كما أظهرت ذلك الإنتخابات النيابية الأخيرة، مؤكداً أننا بحاجة لوجود كل المكونات للتضامن وإيجاد الحلول.

وقال عون إنّ الثورة الحقيقية يمثلها الرئيس عون والتيار الوطني الحر لافتاً إلى ان التدقيق الجنائي أصبح مرجعاً يعتمد الجميع عليه...

قريباً… ونعم للحوارات الثنائية! وهذا ما نقوله للحريري

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