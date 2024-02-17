"عمليات تهريب المخدرات"... تعليق من مولوي!

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شارك وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، اليوم السبت، في الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه عمان لوزراء الداخلية في كل من الأردن ولبنان والعراق وسوريا لبحث الآليات المشتركة للتصدي لظاهرة المخدرات ومكافحتها.



وقال: "امننا العربي مشترك فحدودنا متقاربة ومتداخلة ما يحتّم علينا العمل بجهد لحماية بلداننا ومجتمعاتنا من الجريمة العابرة للحدود بأشكالها كافة".



وأردف، "موقع لبنان بين الدول العربية يحتّم علينا العمل لتجنيبه أن يكون مصدر اذى وضرر لأبنائه او للدول العربية الشقيقة والخليج العربي".







وتابع، "مستمرون في ضبط عمليات تهريب المخدرات بحزم بجهود السلطات الامنية اللبنانية"، منوها بالدور "الذي تقوم به الأجهزة كافة".



وشدد على "ضرورة مواصلة التعاون المشترك بين بلداننا لمحاربة هذه الجريمة".