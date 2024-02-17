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ميقاتي من ميونخ: لوقف حرب غزّة والوصول إلى حل سلمي عادل وشامل!

17
FEBRUARY
2024
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واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته وإجتماعاته خلال مشاركته في “مؤتمر ميونيخ للأمن” في ألمانيا.

وفي هذا السياق، التقى ميقاتي رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع في غرة وجنوب لبنان، كما تم التشديد على ضرورة الاسراع في وقف الحرب والتوصل الى حل سلمي عادل وشامل.

وعقد رئيس الحكومة إجتماعاً مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول غلاغير، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وسفير لبنان في المانيا مصطفى أديب والمستشار زياد ميقاتي.

وتم البحث في الجهود المبذولة لوقف الحرب في غزة وجنوب لبنان وأهمية أن يصار الى انتخاب رئيس جديد للبنان.

كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير خارجية مصر سامح شكري، في حضور الوزير عبدالله بو حبيب، وتم التشديد على اولوية وقف العدوان الاسرائيلي على غزة والتوصل الى وقف لاطلاق النار ومن ثم العمل على ايجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية.

كذلك، اجتمع رئيس الحكومة، في حضور وزير الخارجية والسفير اللبناني، مع وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي.

وتطرق البحث الى موضوع عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” والمساهمة الكندية في تمويلها.

بدوره، شكر ميقاتي جولي على اهتمامها الخاص بالكنديين من أصول لبنانية.

واجتمع الرئيس ميقاتي أيضاً مع الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في حضور ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس، وأثنى على المواقف التي اطلقها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لا سيما لجهة التشديد على حل الدولتين”.

والتقى رئيس الحكومة عضوي مجلس الشيوخ الاميركي كريس مورفي وكريس فون هال، وتمّ التشديد على أهمية دعم الجيش للقيام بمهامه.

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