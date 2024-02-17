أمل أبو زيد: حيط جزين مش واطي وما بينهار

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علق النائب السابق أمل أبو زيد على انهيار حائط المعبور وقال: "كائن من يكون المسؤول عن هذا الملف، مدعو للتحرك السريع والعاجل! انهيار جديد في حائط المعبور يهدّد السلامة العامة وأهلنا في المنطقة".

أضاف: "لا نقبل تحت أي ذريعة كان أن يتم عزل جزين عن الجنوب وإقفال طرقها بسبب الإهمال والتقاعس في الخدمة العامة وصيانة الطرقات. الشكر كبير للبلدية على ما قامت به من أعمال لتسيير الأمور وفتح الطريق ولكن المسؤولية الكبرى تقع على مجلس الانماء والاعمار الذي يتأخر منذ أكثر من 4 أشهر على البت بالمناقصة التي قدمّت لانجاز أعمال الصيانة".

وختم: "الوقت يمر وقد أعذر من أنذر ولن نسمح بتكرار هذه المهزلة بعد اليوم".