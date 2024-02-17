هوكشتاين يُعلّق على الوضع في الجنوب!

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قال مبعوث الطاقة لوزارة الخارجية الأميركية أموس هوكشتاين، في حديث مع المذيعة والمراسلة الدولية في قناة "سي أن بي سي" الأميركية هادلي غامبل: "نحاول إبقاء الصراع في جنوب لبنان عند أدنى مستوى ممكن".



وأكد " أنه هناك ضرورة لعودة سكّان البلدات والقرى الحدوديّة الجنوبيّة إلى منازلهم، وكذلك السكّان على الحدود الشماليّة لإسرائيل".



وأردف،"الوضع على الحدود بين البلدين تغيّر بعد 7 تشرين الأول".

وتابع، "وسيتعيّن علينا القيام بالكثير لدعم الجيش اللبناني، وبناء الاقتصاد في جنوب لبنان".



وختم: "وهذا سيتطلب دعماً دولياً من الأوروبييّن وكذلك دول الخليج، وآمل أن نرى منهم الدعم في المرحلة المقبلة".