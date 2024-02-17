مكتب حجار يوضح: أخبار خاطئة ومضلّلة للمستفيدين حول برامج المساعدات المالية!

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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار حول مصادر المعلومات المتعلّقة ببرنامج أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون):

يطالعنا منذ فترة بعض الأفراد الذين لا يمتّون لوزارة الشؤون الإجتماعية بأي صلة، من مخاتير ورؤساء بلديات، بنشرهم يومياً عبر وسائل التواصل الإجتماعي أخبار خاطئة ومضلّلة للمستفيدين حول برامج المساعدات المالية في الوزارة، والإيحاء بأنهم على علاقة بعملية إختيار المستفيدين، بالإضافة إلى نَسب أقوالهم للوزير شخصياً. وعليه، يهمّنا التشديد مجدداً على أن المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المتعلّقة ببرنامج أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون) على وسائل التواصل الاجتماعي هو الصفحات الرسمية لوزارة الشؤون الإجتماعية والوزير هكتور حجار. إقتضى التوضيح.