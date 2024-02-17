رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين: هل المطلوب عزل مدينة جزين!؟؟

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كتب رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش عبر مواقع التواصل وقال:

"هل المطلوب عزل مدينة جزين!؟؟ انهيار كبير جديد لحائط المعبور ليلاً وإقفال طريق وادي جزين وفد بدأ فريق الأشغال في الاتحاد بالعمل على فتح الطريق."

وأضاف: "إن هذا الانهيار يهدد بانهيار كل طريق المعبور وعزل جزين فيما الخلاف مازال قائماً داخل مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار على أي متعهد ترسية الالتزام بعد حصول المناقصة منذ أكثر من ٤ أشهر ورفع تقرير لجنة المناقصات الى مجلس الإدارة منذ أكثر من شهر!!! لا يهمنا من يربح المناقصة، بل ما يهمنا ترسية المناقصة بعيداً عن السياسة والطائفية والبدء بالأعمال على وجه السرعة قبل وقف التمويل من البنك الدولي في الأسابيع المقبلة."

وختم: "ألا يكفي عزل جزين فترة ٣٠ سنة في زمن الحرب والاحتلال! وللحديث تتمة في الأيام القادمة…"