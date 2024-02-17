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أبو زيد عرض مع بوغدانوف للتصعيد الخطير في الجنوب ولانتخاب رئيس في لبنان

17
FEBRUARY
2024
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التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر ، ومستشار الرئيس اللبناني السابق أمل أبو زيد الموجود في موسكو للمشاركة في ملتقى مؤيدي مكافحة ممارسات الاستعمار الجديد ومؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي الدولي للحوار.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية
جرى خلال المحادثات تبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع السياسي الداخلي في لبنان، مع التركيز على احتمالات انتخاب رئيس للبلاد، فضلاً عن التطور الخطير للأوضاع في لبنان ولاسيما على جانبي الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.
وأكد الجانب الروسي موقفه الثابت الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها وسلامة أراضيها، وشدد على عدم جواز نقل التصعيد العسكري الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك لبنان.
كذلك، تم استعراض التقدم في الاستعدادات لعقد فعاليات مشتركة في عام 2024 مخصصة للذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ولبنان.

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