أسرار الصحف ليوم السبت 17 شباط 2024

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البناء

توقّعت مصادر فلسطينية في غزة أن تكون هناك جولة أولى من معركة رفح قبل أن تتبلور معالم مرحلة جديدة من التفاوض. وقالت إن المسافات المتباعدة في النظرة للتفاوض نابعة من نظرات متفاوتة نحو معركة رفح. ويبدو أن جيش الاحتلال يحتاج إلى اختبار عملي لما سيحدث في معركة رفح حتى يبدأ بالتسليم بأن وقف الحرب خيار حتميّ وأن تبادل الأسرى يجب أن يعكس موازين القوى التي تثبتها مواجهات الميدان.



تتبّعت السفارات الغربية مباشرة وعبر استضافة خبراء من أصدقائها في مقارها للاستماع إلى خطاب السيد حسن نصرالله والمشاركة الفورية في تبادل الآراء التقييميّة. وقال أحد الخبراء الذين شاركوا في واحدة من السفارات الغربية بهذه الندوات المفتوحة إن القلق الغربي هو من أن يكون وراء خطاب السيد نصرالله استخدام أسلحة نوعية ثقيلة وبعيدة المدى نحو تجمّعات سكنية استيطانية من خلال القول بأن الردّ على الدماء سيكون بالدماء، وأن لدى المقاومة القدرة الصاروخيّة التي تطال من كريات شمونة الى إيلات.

الجمهورية

ـ وزير لبناني زار عاصمة غربية كبرى أخيراً صارح المسؤولين فيها بمعارضة سياستها حيال النزوح السوري الى لبنان.

ـ رجحت أوساط سياسية أن يكون الموقف اللافت لقطب سياسي من حزب فاعل كناية عن رسالة موجهة الى الخارج أكثر منها الى الداخل.

ـ أبلغ سياسي بارز شخصية سياسية سعت لتليين موقفه من أحد المقربين القدامى منه:مَن يخوننا ليس منا.

اللواء



تمرُّ الأوضاع المعيشية والاجتماعية في دولة مجاورة بأسوأ مراحل التردي والفوضى والتراجع الى الوراء.



يؤثر نقص الليرة لدى المصارف على حركة تسديد الرواتب والمعاملات، في ضوء السياسة النقدية المتبعة للحؤول دون تفلُّت سعر صرف الدولار.



أدت سرقة الاحتلال الاسرائيلي لأموال فلسطينية، الى تأخر رواتب موظفين تابعين لها في لبنان لأكثر من 70 يوماً، ومفتوحة أيضاً.